Депутат Рады назвал блудом использование на Украине «языка агрессора»
Киев, 24 января. Народный депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский сравнил использование русского языка украинскими чиновниками с «блудом». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.
Как отметил Рыбчинский, он считает запрет на употребление русского языка «вопросом государственного устройства».
«Блудом является и использование госслужащими языка агрессора в то время, когда ты служишь воюющей родине», — заявил нардеп.
Напомним, ранее стало известно о том, что Верховная рада планирует рассмотреть законопроект об исключительном значении украинского языка.
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