Политическая ортодоксия: за что на самом деле выгнали Филлипса из британского парламента

Британского журналиста и военного корреспондента Грэма Филлипса выгнали с мероприятия, посвященного 25-летию дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Встреча проводилась в здании британского парламента. Выдворение неудобного журналиста — проявление так называемой политическая ортодоксии, которая борется с «российской пропагандой», считает политический аналитик Кирилл Бенедиктов.

Как сообщает сам журналист, который, к слову, опубликовал записанное на встрече видео в своем аккаунте на видеохостинге Youtube, причиной его выдворения стали весьма неудобные вопросы, касающиеся Донбасса.

Господин Филлипс поинтересовался у выступавшего члена парламента Джеральда Ховарта, будет ли тот рассказывать собравшимся об обстрелах Вооруженными силами Украины территории Донбасса и убийствах ими мирных жителей. В этот момент гости мероприятия набросились на журналиста с криками «Вон!», «Лжец!» и потребовали от него «немедленно убираться».

Когда градус напряженности дошел до критического уровня, подошедшие охранники сопроводили Грэма Филлипса к выходу. Примечательно, что короткий ролик с выдворением журналиста из зала британского парламента на своей странице в микроблоге Twitter опубликовало украинское посольство в Великобритании.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2017

«Неудобные вопросы — это как раз те вопросы, которые по тем или иным причинам не обсуждаются. Уже очень давно западные СМИ существуют в очень жестких рамках, которые как раз газета Financial Times в свое время довольно удачно назвала политической ортодоксией. Предполагается, что все СМИ должны придерживаться одного курса, одной линии. В Советском Союзе это назвали бы линией партии, но поскольку это не партийная, а именно общепринятая линия, то правильней ее назвать политической ортодоксией. Все, что выбивается за рамки этой линии, либо игнорируется, либо ширмуется и клеймится как российская или пророссийская пропаганда. Именно поэтому ведется борьба с такими информационными агентствами, как RT и так далее. Их как раз поэтому и называют инструментами российской пропаганды», — поясняет политический консультант.

По мнению Кирилла Бенедиктова, в настоящее время можно наблюдать, как все западные СМИ ведут непримиримую информационную войну не только с «российской пропагандой», но даже с новым президентом США Дональдом Трампом.

«Он получает только потому, что позволяет себе выходить за рамки этой политической ортодоксии. Тут даже мы не можем говорить о том, что это все идет от определенного центра, так называемого вашингтонского обкома, речь идет именно о том, что на протяжении десятилетий складывалась определенная идеологическая схема, которая, как шоры, закрывает взор и журналистам, и аналитикам, и политикам. Эти шоры не позволяют им видеть то, что происходит в реальности», — продолжает политический аналитик.

Эксперт ФАН уверен, что со сложившимися обстоятельствами можно и нужно бороться и такие журналисты, как Грэм Филлипс, являются бойцами идеологического фронта, которые стараются разрушить сложившуюся ситуацию.

«Рано или поздно это, конечно же, получится. Но не стоит ждать того, что все изменится в ближайшее время. Как раз вот та борьба с RT или «Спутником» ведется в том числе и потому, что на протяжении последних лет, число граждан западных стран, в том числе и Великобритании, которые их слушают и получают какую-то альтернативную информацию, постоянно растет. Можно сказать, что разочарование в этой политической ортодоксии и в мейнстримных медиа все больше и больше нарастает. Соответственно, возникает запрос на альтернативные информационные каналы, и, безусловно, вот такие выступления, как у Филлипса, будут находить свой отклик. И чем больше их будет, тем будет лучше для правды и объективности», — заключил Бенедиктов.