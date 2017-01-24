Язык силы: Кадыров рассказал о борьбе с экстремизмом в Чечне

Грозный, 24 января. В Чеченской Республике за 2016 год задержано 19 и ликвидировано 17 участников незаконных вооруженных формирований, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Сегодня на коллегии МВД глава республики Рамзан Кадыров прокомментировал борьбу с терроризмом в Чечне. Выявлено 122 преступлений террористической направленности, задержано 19 и ликвидировано 17 участников НВФ», — отметил статистику Кадыров. Он также заявил, что главной задачей силовиков является профилактика и противодействие терроризму, в связи с чем с призвал сотрудников МВД пресекать попытки участников бандформирований пропагандировать экстремизм. «Спрос будет по всей строгости закона. Необходимо жестко и оперативно пресекать любые попытки вовлечь молодежь в преступную деятельность», — добавил глава Чеченской республики.