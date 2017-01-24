Задержанному в Вашингтоне корреспонденту RT предъявили обвинение

Вашингтон, 24 января. Журналисту телеканала RT America Александру Рубинштейну, который был задержан полицией 20 января в Вашингтоне, предъявлены обвинения в массовых беспорядках. Об этом сообщает RT на русском.

Журналисту грозит 10 лет тюрьмы и штраф в размере 25 тысяч долларов.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу», — говорится в официальном заявлении RT.

Стоит напомнить, что во время церемонии инаугурации Дональда Трампа на улицах Вашингтона вспыхнули массовые беспорядки. Во время беспорядков полиция задержала журналиста RT, который освещал эти события.