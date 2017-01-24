Обстрел Ясиноватой вели украинские орудия 152-го калибра

Донецк, 24 января. Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий окраины населенного пункта Ясиноватая. Об этом во вторник журналистам сообщили представители оперативного командования ВС Донецкой народной республики.

Согласно предварительной информации, Вооруженные силы Украины выпустили 60 снарядов и мин. Кроме того, украинские силовики задействовали пулеметы, гранатометы, а также стрелковое оружие.

Напомним, ранее стало известно о том, что заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг попал под обстрел со стороны ВСУ в зоне военного конфликта в Донбассе.

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