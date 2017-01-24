Новости Новороссии: ВСУ обстреляли миссию ОБСЕ в Дебальцево, ЛНР готова отвести вооружение

Новости Новороссии, 24 января. На бизнесмена Пинчука завели дело в ответ на его призывы пойти навстречу Донбассу. В районе Дебальцево под обстрел ВСУ попал замглавы миссии ОБСЕ на Украине Хуг. Народная милиция ЛНР готова отвести вооружение от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Донбасс раздражает Киев

Украинская сторона готова радоваться любым мелочам и строить любые козни, лишь бы только выставить себя в отношении Донбасса в выгодном свете. Сегодня этому найдено два косвенных свидетельства. Первое — вывод из зала в здании британского парламента журналиста Грэма Филлипса, который не делал ничего противозаконного: просто спросил на встрече, посвященной юбилею дипломатических отношений между Великобританией и Украиной, будет ли уделено внимание обстрелам Донбасса со стороны Киева.

Зал сразу всколыхнулся, присутствующие зашумели и попросили Филлипса покинуть помещение, а потом и охранники подсуетились. Показательно, что Киев выставил это событие как свою маленькую победу: посольство Украины в Великобритании опубликовало ролик на своем канале на Youtube.

А следом и новая история. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против бизнесмена Виктора Пинчука. Ему приписали финансирование терроризма, а также статью «Посягательство на территориальную целостность Украины». А все потому, что в конце прошлого года он рассказал в интервью американским журналистам, что приход Трампа к власти мало того, что изменит отношение к России, но и потребует компромиссов от Украины. В частности, Киев будет вынужден принять результаты местных выборов в Донбассе. Понятно, что правительство Порошенко этих слов не стерпело.

Обстрелы в Дебальцево

Тем временем на линии фронта все так же неспокойно. Целый день оттуда поступали известия о новых обстрелах. Дошло до того, что в районе Дебальцево под обстрел ВСУ попал даже замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, в момент встречи Хуга с журналистами был произведен минометный обстрел в районе Калиновки со стороны населенного пункта Луганское. Разорвались два минометных снаряда калибра 120 мм. Интересно, что теперь напишет Хуг и представители ОБСЕ в своем отчете.

К вечеру украинская армия разошлась настолько, что обстреляла из артиллерийских орудий окраину Ясиноватой. Обстрел также велся из минометов калибра 82 мм, причем огонь прекратился ближе к 18 часам. За все это время по Новороссии было выпущено около 60 снарядов и мин. Вообще же за минувшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 1278 раз — это для понимания того, что вечер вторника обещает быть томным.

При этом ВСУ еще и фантазируют. Командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко обмолвился журналистам, что силовики взяли под свой контроль трассу в Горловку и теперь держат все передвижения чужой военной техники под контролем. При этом ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин не раз говорил, что сообщения ВСУ о продвижении в направлении Горловки нереалистичны. Таким способом украинцы скрывают большие потери в рядах своих войск.

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ЛНР и режим тишины

В отличие от Киева, Народная милиция ЛНР готова уже завтра отвести вооружение и военную технику от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, как и велят минские соглашения. Такое признание сделал официальный представитель народной милиции Андрей Марочко. Он также добавил, что со стороны сил республики режим тишины соблюдается полностью, военные помнят о приказе главы ЛНР Игоря Плотницкого «огонь не открывать».

В то же время по другую сторону от линии соприкосновения трудятся фашисты и нацисты, подразделения «Правого сектора» и прочие сомнительные личности, которые вовсе не хотят прекращать войну раньше времени и сделают все, чтобы боевые действия в Донбассе продолжались. И это несмотря на то, что 24 декабря вступил в силу очередной режим прекращения огня. Соглашение в Минске стало уже десятым с осени 2014 года, и оно тоже было сразу же нарушено залпами огня из неотведенных орудий.