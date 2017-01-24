Премьер Ирака объявил о полном освобождении Восточного Мосула от ИГИЛ

Мосул, 24 января. Глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади заявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов ИГ, передает Sky News Arabia.

Главнокомандующий ВС Ирака премьер Хейдар аль-Абади заявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов ИГИЛ (Террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), передает местный телеканал. Ранее об освобождении восточной части города сообщало оборонное ведомство Ирака. Напомним, что в операции по освобождению Мосула от террористов ИГИЛ, начавшейся в октябре 2016 года, принимает участие правительственная армия и силы коалиции.