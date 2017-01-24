Пьяный пациент избил вызванного им врача скорой помощи в Волгореченске

Волгореченск, 24 января. Следственные органы Костромской области начали проверку после появления информации об избиении врача скорой помощи в Волгореченске.

По предварительным данным, врач приехал на вызов, однако пациент, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на фельдшера с кулаками.

«Сегодня на нескольких информационных сайтах размещено сообщение об избиении фельдшера Волгореченской городской больницы, который прибыл по вызову в дом, где находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает СУ СК РФ по Костромской области.

Напомним, что накануне на рассмотрение в Думу был внесен законопроект, который предлагает ввести административный арест за угрозы врачам.