Порошенко отказался общаться с российскими журналистами и попросил вернуть Донбасс

Киев, 24 января. Президент Украины Петр Порошенко отказался беседовать с российскими журналистами во время рабочей поездки в Хельсинки.

В ответ на просьбу дать комментарий глава государства заявил: «Прекратите убивать украинцев и освободите территорию». По его словам, с начала года в Донбассе погибли семь украинских военнослужащих.

Порошенко подчеркнул, что не будет иметь дела с российскими СМИ, пока не прекратится «оккупация Донбасса», сообщают украинские СМИ. Напомним, что во вторник президент Украины посетил Хельсинки, где встретился президентом Финляндии Саули Ниинистё. В беседе с ним Порошенко заявил, что финны лучше остальных понимают украинцев.