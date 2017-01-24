Сирия, 24 января. В окрестностях города Даръа вспыхнули ожесточенные бои между ИГ* и ССА**. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** атакуют позиции бывших союзных группировок на западе от Алеппо. «Тигры» САА отбили населенные пункты в восточной части провинции Алеппо в ходе столкновений с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Представитель Сирии при ООН Башар Аль-Джаафари заявил, что Сирийская арабская армия (САА) будет продолжать операцию против боевиков оппозиционных сил в долине Вади-Барада на западе от Дамаска до тех пор, пока жители столицы не получат доступ к водным источникам, часть которых по-прежнему находится под контролем террористов. На данный момент, согласно данным Аль-Джаафари, около семи миллионов мирных жителей остаются без воды, который нет уже практически полтора месяца. В Вади-Барада дислоцируются боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» и других союзных ей формирований. Военный источник ФАН подчеркивает, что если бы не операция сирийских войск в этом регионе, то обстановка в Дамаске могла бы достичь масштабов гуманитарной катастрофы.

Провинция Алеппо

Военнослужащие специального подразделения САА «Тигры» в результате массированной атаки опорных пунктов боевиков ИГ отбили населенные пункты Сербис и Аль-Хусамия, расположенные в восточной части провинции Алеппо. В ходе столкновений террористы понесли серьезные потери в численной силе. Кроме того, в освобожденной Аль-Хусамии был обнаружен крупный склад вооружения ИГ. На востоке провинции Алеппо продолжается масштабная освободительная операция сирийской армии против «Исламского государства», под контролем которого находится значительная часть региона, в том числе города Дейр Хафер и Аль-Баб.

Отряды формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» начали атаку позиций боевиков вооруженной повстанческой группировки «Джабхат Аль-Шамия», также выступившей против главенствующей роли «Ан-Нусры» наряду с «Архар аш-Шам» и «Джейш Аль-Муджахидин». Ожесточенные перестрелки между боевиками вспыхнули вблизи населенных пунктов Кафр Хамра и Хретан на западе от города Алеппо. В результате «Джебхат ан-Нусра» захватила два важных пункта управления бывших союзников. Однако численные потери понесли обе стороны. В последнее время в провинциях Алеппо и Идлиб отмечается все больше фактов вооруженных столкновений между боевиками различных оппозиционных формирований. По мнению военного эксперта ФАН, главной причиной возникновения конфликтов внутри оппозиционных сил является неудача боевиков в Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным одного из сирийских новостных источников, ВВС САР продолжают бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ в окрестностях города Дейр эз-Зор. Во время последнего вылета сирийские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористов на западной окраине города. В результате была уничтожена группа боевиков, многие получили ранения. Кроме того, ликвидирован автомобильный конвой ИГ, подвозивший к опорным пунктам террористов боеприпасы и вооружение. Благодаря воздушным операциям ВВС Сирии и ВКС РФ зона влияния ИГ в этом регионе заметно уменьшилась. В результате, несмотря на значительное численное превосходство боевиков, правительственным войскам удалось освободить часть территорий в регионе.

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа возобновились ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами ИГ. В данный момент боевики обстреливают друг друга в населенном пункте Айн Закр на западе от города из крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок. Обстрелы не прекращаются, несмотря на серьезные потери в живой силе и технике с обеих сторон. Оппозиционные группировки и террористы ИГ уже на протяжении нескольких лет ведут ожесточенные бои за влияние в провинции Даръа. На данный момент большая ее часть находится под контролем оппозиции. Тем не менее интенсивные столкновения, в результате которых обе стороны теряют множество боевиков убитыми и раненными, по-прежнему продолжаются.

Провинция Идлиб

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» захватили населенный пункт Сармата, расположенный в северной части провинции Идлиб, в ходе ожесточенных боев с отрядами группировки «Джейш Аль-Муджахидин». В результате атаки «Ан-Нусра» нанесла бывшим союзникам значительный численный урон, при этом также потеряв группу боевиков и несколько единиц тяжелой техники. Короткие перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются.

Провинция Ракка

Недалеко от населенного пункта Таль Аль-Самн на западе от города Ракка все еще идут ожесточенные бои между силами операции «Гнев Евфрата» и террористами ИГ. В регионе ведутся взаимные массированные перестрелки из артиллерии и пулеметов. ВВС западной коалиции поддерживают наступление Сирийских демократических сил (SDF)**** и курдских отрядов народной самообороны (YPG), однако силам антитеррористической операции пока так и не удается приблизиться к населенному пункту. Операция западной коалиции в окрестностях города Ракка продолжается с начала ноября прошлого года, тем не менее войска пока так и не вошли в город, продолжая вести бои на подступах к нему.

Провинция Хама

Военнослужащие правительственных сил провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков оппозиционных группировок недалеко от населенного пункта Аль-Сахият на юго-востоке провинции Хама. Подразделения САА вели огонь из артиллерии и пулеметов. В ходе обстрела была уничтожена группа боевиков, также разрушена значительная часть укреплений террористов. В провинции Хама преимущественно действуют боевики повстанческих формирований. Часть оппозиционных группировок, оставшихся подконтрольными «Джебхат ан-Нусре», продолжают атаковать правительственные позиции, несмотря на установленный на территории САР режим прекращения огня.

Ирак

В районе Ан-Нахда в центре города Багдад вновь прогремел мощный взрыв. По данным источника в службе безопасности Ирака, сработало взрывное устройство, заложенное в один из припаркованных у обочины автомобилей. В результате, согласно уточненным данным, погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, многие ранены. В Ираке, а особенно на территории провинций Багдад и Ниневия по-прежнему сохраняется напряженная обстановка в связи с деятельностью «Исламского государства», под контролем которого находится значительная часть страны.