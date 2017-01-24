Главные новости 24 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 24 января.

Военнослужащие Соединенных Штатов столкнулись с «неожиданными трудностями» при переброске бронетехники из Германии в Польшу. Оно вам НАТО: США снова опозорились, доставив в Польшу поломанные танки.

Автомобилисты приступили к частичному блокированию въездов в столицу Украины. Митингующие в Киеве автомобилисты предъявили властям свои требования.

Украинские автомобилисты заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы в Киеве. В Сети появилось видео с места событий. Появилось видео с бунтующими в Киеве автомобилистами, которые жгут покрышки.

Американское агентство деловой информации Bloomberg обнаружило в России еще одного долларового миллиардера. Санкции подарили России нового долларового миллиардера.

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает антисемитским высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Президент ФЕОР обвинил вице-спикера Госдумы Толстого в антисемитской лжи.

Актеры из России и с территории бывшего Советского Союза оказались очень востребованы в порноиндустрии. Актриса с русскими корнями завоевала наиболее престижный «Порно-Оскар».

В магазинах украинского Харькова появились детские карты, на которых Украина изображена без Крымского полуострова. Об этом сообщают местные СМИ. В Харькове начали продавать карты Украины без Крыма.

Известного журналиста Грэма Филлипса выгнали из британского парламента после того, как он стал задавать неудобные вопросы о зверствах украинских силовиков в Донбассе. Грэм Филлипс записал на видео, как его выгоняют из парламента за вопросы о Донбассе.