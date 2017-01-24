Отряды ИГ и сирийской оппозиции удалось размежевать переговорщикам в Астане

Астана, 24 января. В ходе переговоров в Астане делегации согласовали линии разграничения отрядов так называемой «умеренной» сирийской оппозиции и запрещенных в РФ боевиков «Исламского государства». Об этом во вторник сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

«Проделана очень большая работа, в том числе нашими военными, на картах», — объяснил дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что участники межсирийских переговоров в столице Казахстана приступили к определению позиций террористов запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра».

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