Дамаск считает негативной роль Турции в переговорах по Сирии в Астане

Астана, 24 января. Глава делегации Дамаска на переговорах в Астане Башар Джаафари прокомментировал участие Турции в урегулировании сирийского вопроса, отметив негативную роль Анкары.

Глава делегации правительства САР, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что роль Турции в контексте урегулирования сирийского кризиса, негативна. «Если бы мы хотели упрощать вещи и действовать так, как представители вооруженной оппозиции, то мы могли бы сказать, что роль Турции – негативна».

Тем не менее, представитель официального Дамаска подчеркнул, что «в политике иногда нужно иметь дело с врагами, чтобы спасти свою страну». Как сообщала ранее Газета.Ru, представители России и Турции уже через неделю вновь встретятся в Астане для обсуждения механизма контроля за перемирием в Сирии.