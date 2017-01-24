Метеориты из России изменили представления ученых о Солнечной системе

Москва, 24 января. Ученые из России, США и Швеции выяснили, что неизменность химического состава метеоритов является мифом. Об этом сообщает научное интернет-издание «Индикатор».

Ученные провели химический анализ 43 метеоритов, которые упали на территории современной России более 470 миллионов лет назад, в результате чего выяснилось, что древние метеориты отличаются от современных.

По мнению ученых, химический состав древних и современных метеоритов, свидетельствует о том, что около 500 миллионов лет назад в Солнечной системе произошли события, которые навсегда изменили химический состав небесных тел.