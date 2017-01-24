В Китае нашли останки доисторической выдры размером с волка

Пекин, 24 января. Китайские палеонтологи обнаружили останки гигантской древней выдры. Животное было крупнейшим представителем своего вида и могло сравниться по своим размерам с современным волком.

Предполагаемой вес доисторической выдры составлял 50 кг. Эти животные обитали не только в Китае, но и на территории Таиланда, где ранее были обнаружены зубы зверя. В Китае же были найдены сохранившийся череп, челюсть, зубы и даже фрагменты скелета, что позволило составить более целостную картину о древних выдрах, сообщает «Индикатор».