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В Китае нашли останки доисторической выдры размером с волка

В Китае нашли останки доисторической выдры размером с волка

18:24  24 Января 2017
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В Китае нашли останки доисторической выдры размером с волка

Пекин, 24 января. Китайские палеонтологи обнаружили останки гигантской древней выдры. Животное было крупнейшим представителем своего вида и могло сравниться по своим размерам с современным волком. 

Предполагаемой вес доисторической выдры составлял 50 кг. Эти животные обитали не только в Китае, но и на территории Таиланда, где ранее были обнаружены зубы зверя. В Китае же были найдены сохранившийся череп, челюсть, зубы и даже фрагменты скелета, что позволило составить более целостную картину о древних выдрах, сообщает «Индикатор».

Геннадий Плющев
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