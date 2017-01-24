Электронная путевка: о чем спорят «Аэронавигатор» и «Астерос»

Пока Ростуризм соблюдает нейтралитет, скандал в туристической сфере между компаниями «Астерос» и «Аэронавигатор» продолжает набирать обороты. Камнем преткновения остается информационная система «Электронная путевка», которая должна будет позволить обеспечить контроль и прозрачность работы туроператоров России в соответствии с законодательством РФ. Федеральное агентство новостей внимательно следит за развитием ситуации и пытается разобраться в споре.

Напомним, компания «Астерос», получившая заказ от Ростуризма, поручила разработку информационной системы ООО «Аэронавигатор». И теперь «Астерос» обвиняет своего субподрядчика в том, что те некачественно выполнили работу, в свою очередь «Аэронавигатор» отрицает обвинения «Астероса», требуя выполнить условия контракта (приемка и оплата проекта). Обе компании обещают отстаивать свои интересы в суде. Подробности читайте в нашем предыдущем материале.

«Нам непонятна суть претензий ООО «Аэронавигатор». Мы, безусловно, готовы оплатить работы по созданию информационной системы «Электронная путевка» при надлежащем качестве выполнения работ со стороны подрядчика», — заявили ФАН в «Астеросе».

По словам представителя PR-службы компании «Астерос», ситуация состоит в следующем. Компания ООО «Аэронавигатор» действительно привлекалась группой «Астерос» к работе над созданием системы «Электронная путевка».

«На текущий момент подрядчик не выполнил свою часть работ надлежащим образом: результат представлен с недостатками и с нарушением сроков. В таком виде работы не могли быть приняты. В адрес исполнителя были направлены соответствующие письма с просьбой устранить недостатки. Однако со стороны ООО «Аэронавигатор» никаких действий не последовало: ни после первой претензии, ни после всех последующих. В совокупности, их было направлено не менее пяти. Что касается оплаты: «Астерос» готов оплатить принятую часть работ от ООО «Аэронавигатор». Более того, на данный момент с нашей стороны субподрядчику подписан акт сдачи-приемки работ, с учетом выставленных замечаний, что является подтверждением наших намерений и ставит под вопрос любые претензии к нам со стороны партнера. Подчеркнем, что «Астерос» продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед Ростуризмом в полном объеме, независимо от действий данного подрядчика», — говорится в комментарии PR-службы «Астероса».

Что касается запрета использования системы, то, по словам представителя «Астероса», на данный момент ООО «Аэронавигатор» не является законным обладателем системы и запрещать ничего не может. Группа «Астерос» «впервые сталкивается с таким недобросовестным выполнением работ» и намерена защищать свои интересы в суде.

«Нас убедили в том, что в ООО «Аэронавигатор» действительно сильная команда программистов. Вероятнее всего, так и есть, но это, к сожалению, не отменяет нелицеприятных методов отстаивания своих интересов со стороны менеджмента компании», — резюмировали в PR-службе «Астероса».

Корреспондент ФАН обратился за комментарием к коммерческому директору «Аэронавигатора» Александру Белею. По его словам, он с удивлением узнал, что акт сдачи-приемки работ якобы подписан.

«Нам неизвестно ничего про этот документ. Более того, работа над проектом состоит из двух актов (за работу и за услуги). Поэтому непонятно, что и когда «Астерос» подписал, потому что письмо с претензиями они отправили 29 числа на нашу встречную претензию об их уклонении подписания актов. Мы участвовали в первом этапе: было аналогичное ТЗ, аналогичный договор. Но по первому этапу все работы и услуги были закрыты актами, а программное обеспечение и документы по проекту были переданы в электронном виде через личный кабинет того же «Астероса». Более того, был четкий график по выполнению и сдачи работы документов, по которому они отчитывались, в том числе в Ростуризме. Соответственно, мы, имея опыт работы по первому этапу, продолжали все также работать. На удивление, когда подошел конец проекта второго этапа, нам «Астерос» заявил, правда в устной форме, что подпишут нам акт только после того, как подпишет нам Ростуризм. Мы, не имея основания не доверять партнерам, согласились на это, начали работать. Приемо-сдаточные испытания были назначены на 24 ноября, сами участвовали в сдаче. Я лично был в приемочной комиссии и подписывал протокол приемо-сдаточных испытаний», — пояснил Белей.

По словам представителя «Аэронавигатора», на приемо-сдаточных испытаниях у госзаказчика и у «Астероса» никаких претензий не было: ни по программному обеспечению, ни по работоспособности, ни по предоставленным материалам. Более того, отметил он, предоставленные ими экземпляры материалов были подписаны и переданы в Ростуризм.

«Ростуризм настоял, чтобы «Астерос» нанял внешнюю аудиторскую IT-компанию, которая провела аудит документов и программного обеспечения на соответствие техническому заданию. Я лично видел, что этот документ есть в Ростуризме, что проведен аудит. Поэтому с одной стороны Ростуризм является честным и добросовестным покупателем, который оплатил все работы, но с другой стороны «Астерос» нам ничего не подписал. После этого мы, как было на первом этапе, отправили акты. Они были отправлены 5 декабря от 1 декабря с просьбой их подписать. На что мы получили недельную паузу и «Почтой России» получили письмо, чтобы мы в соответствии с условиями договора предоставили печатную версию всех документов. Мы этому очень удивились, потому что печатную версию мы уже подписывали, и она была передана в Ростуризм. В любом случае, распечатали мы эти 1800 листов, упаковали в чемодан и повезли в «Астерос». Более того, мы обнаружили ошибку в договоре — был неправильно указан почтовый адрес — между нами и «Астеросом». Надеюсь, что ошибка была допущена ненамеренно. И вот, когда мы привезли, «Астерос» начал выискивать ошибки. То есть, например, ссылка на странице 30-й неправильно работает на страницу 41. Цена вопроса — 65 миллионов рублей (стоимость проекта, — Прим. ФАН), все передано через их вычислительные мощности, вся информационная система развернута их специалистами, протестировано с помощью с нашей и их помощью, внешних туроператоров, аудиторской компании. То есть до момента, когда это нужно было сдавать Ростуризму, все восемь раз проверили. И комплектность, и нормы контроля», — рассказал Александр Белей.

Он подчеркнул, что «Аэронавигатор» готов к устранению любых ошибок, которые, возможно, присутствуют в проекте. В компании почувствовали, что «нас пытаются подвинуть и обмануть».