Электронная путевка: о чем спорят «Аэронавигатор» и «Астерос»
Пока Ростуризм соблюдает нейтралитет, скандал в туристической сфере между компаниями «Астерос» и «Аэронавигатор» продолжает набирать обороты. Камнем преткновения остается информационная система «Электронная путевка», которая должна будет позволить обеспечить контроль и прозрачность работы туроператоров России в соответствии с законодательством РФ. Федеральное агентство новостей внимательно следит за развитием ситуации и пытается разобраться в споре.
Напомним, компания «Астерос», получившая заказ от Ростуризма, поручила разработку информационной системы ООО «Аэронавигатор». И теперь «Астерос» обвиняет своего субподрядчика в том, что те некачественно выполнили работу, в свою очередь «Аэронавигатор» отрицает обвинения «Астероса», требуя выполнить условия контракта (приемка и оплата проекта). Обе компании обещают отстаивать свои интересы в суде. Подробности читайте в нашем предыдущем материале.
«Нам непонятна суть претензий ООО «Аэронавигатор». Мы, безусловно, готовы оплатить работы по созданию информационной системы «Электронная путевка» при надлежащем качестве выполнения работ со стороны подрядчика», — заявили ФАН в «Астеросе».
По словам представителя PR-службы компании «Астерос», ситуация состоит в следующем. Компания ООО «Аэронавигатор» действительно привлекалась группой «Астерос» к работе над созданием системы «Электронная путевка».
«На текущий момент подрядчик не выполнил свою часть работ надлежащим образом: результат представлен с недостатками и с нарушением сроков. В таком виде работы не могли быть приняты. В адрес исполнителя были направлены соответствующие письма с просьбой устранить недостатки. Однако со стороны ООО «Аэронавигатор» никаких действий не последовало: ни после первой претензии, ни после всех последующих. В совокупности, их было направлено не менее пяти. Что касается оплаты: «Астерос» готов оплатить принятую часть работ от ООО «Аэронавигатор». Более того, на данный момент с нашей стороны субподрядчику подписан акт сдачи-приемки работ, с учетом выставленных замечаний, что является подтверждением наших намерений и ставит под вопрос любые претензии к нам со стороны партнера. Подчеркнем, что «Астерос» продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед Ростуризмом в полном объеме, независимо от действий данного подрядчика», — говорится в комментарии PR-службы «Астероса».
Что касается запрета использования системы, то, по словам представителя «Астероса», на данный момент ООО «Аэронавигатор» не является законным обладателем системы и запрещать ничего не может. Группа «Астерос» «впервые сталкивается с таким недобросовестным выполнением работ» и намерена защищать свои интересы в суде.
«Нас убедили в том, что в ООО «Аэронавигатор» действительно сильная команда программистов. Вероятнее всего, так и есть, но это, к сожалению, не отменяет нелицеприятных методов отстаивания своих интересов со стороны менеджмента компании», — резюмировали в PR-службе «Астероса».
Корреспондент ФАН обратился за комментарием к коммерческому директору «Аэронавигатора» Александру Белею. По его словам, он с удивлением узнал, что акт сдачи-приемки работ якобы подписан.
«Нам неизвестно ничего про этот документ. Более того, работа над проектом состоит из двух актов (за работу и за услуги). Поэтому непонятно, что и когда «Астерос» подписал, потому что письмо с претензиями они отправили 29 числа на нашу встречную претензию об их уклонении подписания актов. Мы участвовали в первом этапе: было аналогичное ТЗ, аналогичный договор. Но по первому этапу все работы и услуги были закрыты актами, а программное обеспечение и документы по проекту были переданы в электронном виде через личный кабинет того же «Астероса». Более того, был четкий график по выполнению и сдачи работы документов, по которому они отчитывались, в том числе в Ростуризме. Соответственно, мы, имея опыт работы по первому этапу, продолжали все также работать. На удивление, когда подошел конец проекта второго этапа, нам «Астерос» заявил, правда в устной форме, что подпишут нам акт только после того, как подпишет нам Ростуризм. Мы, не имея основания не доверять партнерам, согласились на это, начали работать. Приемо-сдаточные испытания были назначены на 24 ноября, сами участвовали в сдаче. Я лично был в приемочной комиссии и подписывал протокол приемо-сдаточных испытаний», — пояснил Белей.
По словам представителя «Аэронавигатора», на приемо-сдаточных испытаниях у госзаказчика и у «Астероса» никаких претензий не было: ни по программному обеспечению, ни по работоспособности, ни по предоставленным материалам. Более того, отметил он, предоставленные ими экземпляры материалов были подписаны и переданы в Ростуризм.
«Ростуризм настоял, чтобы «Астерос» нанял внешнюю аудиторскую IT-компанию, которая провела аудит документов и программного обеспечения на соответствие техническому заданию. Я лично видел, что этот документ есть в Ростуризме, что проведен аудит. Поэтому с одной стороны Ростуризм является честным и добросовестным покупателем, который оплатил все работы, но с другой стороны «Астерос» нам ничего не подписал. После этого мы, как было на первом этапе, отправили акты. Они были отправлены 5 декабря от 1 декабря с просьбой их подписать. На что мы получили недельную паузу и «Почтой России» получили письмо, чтобы мы в соответствии с условиями договора предоставили печатную версию всех документов. Мы этому очень удивились, потому что печатную версию мы уже подписывали, и она была передана в Ростуризм. В любом случае, распечатали мы эти 1800 листов, упаковали в чемодан и повезли в «Астерос». Более того, мы обнаружили ошибку в договоре — был неправильно указан почтовый адрес — между нами и «Астеросом». Надеюсь, что ошибка была допущена ненамеренно. И вот, когда мы привезли, «Астерос» начал выискивать ошибки. То есть, например, ссылка на странице 30-й неправильно работает на страницу 41. Цена вопроса — 65 миллионов рублей (стоимость проекта, — Прим. ФАН), все передано через их вычислительные мощности, вся информационная система развернута их специалистами, протестировано с помощью с нашей и их помощью, внешних туроператоров, аудиторской компании. То есть до момента, когда это нужно было сдавать Ростуризму, все восемь раз проверили. И комплектность, и нормы контроля», — рассказал Александр Белей.
Он подчеркнул, что «Аэронавигатор» готов к устранению любых ошибок, которые, возможно, присутствуют в проекте. В компании почувствовали, что «нас пытаются подвинуть и обмануть».
«Еще один важный момент. У нас в договоре нигде не сказано, что мы должны научить компилировать исходные тексты и, грубо говоря, научить их разработчиков дальше развивать систему. Этого не написано, но на словах мы согласились на это, если они хотят идти в третий этап самостоятельно. Появилось у нас предположение, что от нас хотят избавиться. Мы готовы их обучить, пусть только все деньги нам заплатят по контракту. Но «Астерос» намерено уклоняется от приемки, пока мы их не обучим за бесплатно компиляции и разработке. Они признали, что компиляция нигде не написана в договоре», — резюмировал Александр Белей.