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Экс-ведущий программы «Суд идет» признался в мошенничестве

Экс-ведущий программы «Суд идет» признался в мошенничестве

18:55  24 Января 2017
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Экс-ведущий программы «Суд идет» признался в мошенничестве

Москва, 24 января. Бывший ведущий популярной телепрограммы «Суд идет» Владимир Резник признался в мошенничестве.

По версии следствия, Резник присвоил 4,6 миллиона рублей, пообещав освободить из следственного изолятора (СИЗО) фигуранта дела о банковских махинациях.

«Прошу заменить мне меру пресечения…  Моим детям сиротами оставаться?» — заявил экс-адвокат.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшему заместителю министра культуры Российской Федерации Григорию Пирумову предъявлены новые обвинения в хищении средств.

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Алексей Громов
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