Перемирие в Сирии ставят под угрозу регулярные обстрелы со стороны «Джебхат ан-Нусры»

Астана, 24 января. Нарушения режима прекращения огня в САР происходят с обеих сторон — сирийская армия вынуждена отвечать на провокации террористов, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпосланник президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Спецпосланник российского президента Александр Лаврентьев прокомментировал заявления сирийской вооруженной оппозиции о том, что режим прекращения огня нарушают исключительно силы правительственной армии. «Тем не менее фиксация нарушений в последнее время позволяет сделать вывод о том, что нарушения, конечно, имеют место, но имеют место с обеих сторон»,— заметил Лаврентьев. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что чаще всего нарушения вызваны провокацией со стороны боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусры». Как ранее писала Газета.Ru, несмотря на накал страстей в первый день переговоров в Астане, стороны смогли достичь конкретных результатов в ходе диалога.