Трампа привлекает усиление роли США в астанинском формате переговоров по Сирии

Москва, 24 января. Администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в подключении к переговорам в Астане по Сирии. Об этом сегодня сообщил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

«У меня сегодня были контакты с послом США в Казахстане, он выразил заинтересованность в подключении и сказал, что такие сигналы со стороны новой администрации президента Трампа поступают», — пояснил он журналистам.

Ранее Лаврентьев заявил, что представители «умеренной» сирийской оппозиции предприняли попытку шантажа участников переговоров по САР в столице Казахстана. Спецпредставитель российского президента по Сирии охарактеризовал эти попытки как «неумелые».

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