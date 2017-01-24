Оскар-2017: номинанты и фавориты, где и когда смотреть, получит ли премию Россия

В Лос-Анджелесе названы номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар». Российский фильм Андрея Кончаловского «Рай» выбыл из борьбы, мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил рекордное количество номинаций, а раскритикованная Дональдом Трампом актриса Мэрил Стрип стала номинанткой премии в двадцатый раз.

Лучший фильм

На соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» претендуют девять картин: «Ла-Ла Ленд», «Прибытие», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Ограды», Скрытые фигуры», «Лев», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».

Лучший актер

За звание лучшего актера поспорят Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Дэнзел Вашингтон («Ограды»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»).

Лучшая актриса

В этой номинации за статуэтку поспорят Изабель Юппер («Она»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Рут Негга («Любить») и теперь уже двадцатикратная номинантка на «Оскар» Мэрил Стрип («Фостер Дженкинс»).

Лучший режиссер

В числе претендентов — Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дени Вильнев («Прибытие»), Дэмьен Шазэлл («Ла-Ла Ленд»), Барри Дженкинс («Лунный свет») и Кеннет Лонегран («Манчестер у моря»).

Лучший мультфильм

За статуэтку в этой номинации поспорят анимационные фильмы «Зверополис», «Моана», «Легенда о самурае» и «Кабачок».

Лучший фильм на иностранном языке

Тут за высшую кинематографическую награду киноакадемии поспорят фильмы «Земля моя» (Дания), «Уве» (Швеция), «Танна» (Австралия), «Салесман» (Иран) и «Тони Эрдман» (Германия).

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» не вошел в число номинантов.

Премия «Оскар-2017»: где и когда смотреть

Победители 89-й по счету церемонии премии «Оскар» будут названы в воскресенье, 26 февраля. Прямая трансляция будет доступна на официальном канале «Оскара» в YouTube.

Федеральное агентство новостей будет вести текстовую трансляцию церемонии, следите за информацией на нашем сайте.