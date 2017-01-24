Пенсионера-педофила посадили на 9 лет за изнасилование мальчика в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 января. Пожилой житель Ленинградской области получил девять лет тюрьмы за надругательство над 13-летним мальчиком.

Суд установил, что 77-летний мужчина в 2015-2016 годах заманил школьника к себе домой, предложив ему поиграть в компьютерную игру, после чего совершил в отношении него развратные действия. Суд признал педофила виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и приговорил к 9 годам колонии строгого режима, сообщает «Комсомольская правда — в Петербурге».