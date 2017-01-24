Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил демонтировать мемориальную доску Александру Колчаку.

Инициаторами судебного процесса выступили неравнодушные граждане, по мнению которых власти Петербурга не должны были давать разрешение на установку мемориальной доски, так как вопрос о реабилитации расстрелянного большевиками адмирала до сих пор не решен.

«Признать незаконным решение об установке Колчаку и возложить на комитет по культуре обязанности по ее демонтажу», — говорится в постановлении суда.

Стоит напомнить, что памятную доску Александру Колчаку установили 12 ноября 2016 года на фасаде одного из домов по улице Большая Зеленина.