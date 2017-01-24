Украинские запасы газа теряют в объеме рекордными темпами

Москва, 24 января. Украина сократила объемы газа в подземных хранилищах до 10,5 млрд кубометров. Такие данные во вторник привела российская компания «Газпром».

Согласно информации концерна, на сегодняшний день запасы ПХГ Украины на 1,2 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что российские власти ранее высказывали опасения в связи с ростом потреблением газа на Украине. Представители Минэнерго РФ полагают, что Киев может начать отбор российского газа, который поставляется транзитом в Европу через территорию Украины.