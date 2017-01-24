Грэм Филлипс записал на видео, как его выгоняют из парламента за вопросы о Донбассе

Лондон, 24 января. Известного журналиста Грэма Филлипса выгнали из британского парламента после того, как он стал задавать неудобные вопросы о зверствах украинских силовиков в Донбассе. Видео, на котором журналиста силой выводят из зала, уже появилось в Сети.

Скандал произошел на встрече, приуроченной к 25-летию установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Украиной. Филлипс вошел в помещение, где сидели парламентарии, и начал задавать им неудобные вопросы. В частности, он спросил, будет ли оглашена информация об артобстрелах народных республик Донбасса киевскими силовиками и убийстве жителей ДНР и ЛНР.

Участники встречи отреагировали на вопросы Филлипса криками «Лжец!» и потребовали покинуть помещение, после чего охранник выпроводил репортера. Позже журналист выложил запись встречи на своем канале в YouTube.