Сирийская оппозиция пыталась шантажировать участников переговоров в Астане

Астана, 24 января. Представители так называемой «умеренной» сирийской оппозиции пытались шантажировать участников переговоров по Сирии в столице Казахстана. Об этом журналистам во вторник рассказал спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирийской Арабской Республике Александр Лаврентьев.

По словам российского дипломата, все попытки были крайне «неумелыми».

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, представители сирийской оппозиции отказались подписывать коммюнике стран-гарантов перемирия, которое было подготовлено по итогам встречи в Астане.

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