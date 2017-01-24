Оппозиция Сирии получила проект Конституции САР, подготовленный Россией

Астана, 24 января. Представители сирийской оппозиции, принимавшие участие в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, получили проект будущей конституции САР.

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в казахской Астане, заявил, что оппозиция получила проект конституции САР. По словам высокопоставленного дипломата, Россия хочет ускорить процесс принятия конституции, тем самым разработав соответствующий проект, пишет RT на русском.

Лаврентьев также отметил, что Москва ожидает реакции со стороны сирийской оппозиции по тексту конституции. Спецпредставитель добавил, что участники оппозиции ранее выразили готовность работать над основным законом государства. Как ранее сообщало агентство Ura.ru, в Астане официально завершились межсирийские переговоры.