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Общество
Стало известно, за что задержали жену Дадина у здания КС

Стало известно, за что задержали жену Дадина у здания КС

18:42  24 Января 2017
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Стало известно, за что задержали жену Дадина у здания КС
Москва, 24 января. Жену осужденного за нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина задержали за переход дороги в неположенном месте после выхода из здания Конституционного суда в Петербурге.

Сама Анастасия Зотова заявила, что после выхода из здания КС РФ она вместе с двумя журналистами увидела двоих пикетчиков. «Я и два журналиста подошли к одному из пикетчиков, после чего нас задержали», — рассказала она агентству «Интерфакс». Однако правоохранители пояснили, что задержание произошло из-за перехода Зотовой дороги в неположенном месте. 

Жена Дадина также сообщила журналистам, что всех задержанных увезли в отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району города.

 

Ярослава Замысловатова
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