Подвоха не будет: какого решения по долгу Украины ждать Москве от Лондона

Высокий суд Лондона удалился для принятия решения по долгу Украины перед Россией до Пасхи. Политолог, директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей считает, что Москве не стоит ждать от Лондона негативного решения.

Трехдневные слушания по трехмиллиардному долгу Киева перед Москвой завершились, и судья Высокого суда Лондона удалился для принятия решения «до Пасхи». Об этом сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

«Судья удалился для вынесения решения. До пасхи, — цитируют «Известия» слова замглавы Минфина. — Не сказал, католической или православной, не знаю».

При этом судья Уильям Блэр ранее сообщил, что решение по данному делу будет принято «в положенный срок».

«Разумеется, речь идет о католической Пасхе. Там никто не будет исходить из наших традиций. Думаю, что мы вполне можем рассчитывать на положительное решение по этому делу. Политические отношения между Москвой и Лондоном, которые, если честно, были плохими всегда, не смогут повлиять на решение Высокого суда. Нужно понимать, что это дело центровое только для нас, а для них — очередное из многочисленных. Если решение будет принято исходя из политического контекста, то в первую очередь оно нанесет удар по репутации самого суда, — комментирует для ФАН политолог Алексей Панин. — Строго говоря, идти на политический заказ ради конкретного иска на три миллиарда, даже если он против России или для Украины, Лондону не стоит. Кроме того, нужно вспомнить дело «Россия против ЮКОСа», — которое, конечно, в другой юрисдикции, — решение о 50 миллиардах было отменено. Так что не стоит ожидать от Великобритании негативных решений просто потому, что мы Россия, а они где-то там за рубежом не очень нас любят. Единственное, что может гарантировать плохое решение — если представляющие российскую сторону юристы, где-то серьезно ошиблись. Во всех остальных случаях я бы не ожидал подвоха».

Напомним, что министерство финансов России в феврале подало иск к Украине в Высокий суд Лондона на возмещение долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на 3 млрд долларов. В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович заключили договор на предоставление Киеву кредита на 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы российская сторона успела выделить лишь три миллиарда из Фонда национального благосостояния.