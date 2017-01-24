Капитан сборной РФ по волейболу на ОИ-2012 отреагировал на обвинения Жибы

Москва, 24 января. Бразильский волейболист Жиба призвал отобрать у сборной России золото ОИ-2012. Легендарный спортсмен утверждает, что российские волейболисты якобы употребляли допинг. Капитан сборной России на Олимпиаде в Лондоне Тарас Хтей опроверг заявления Жибы и подчеркнул, что его команда никогда не употребляла запрещенных веществ.

Экс-капитан бразильской сборной на летних ОИ-2012 выразил намерение поехать в Швейцарию, чтобы там проанализировать доклад Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами. Хтей в ответ на это заявление отметил, что в российском волейболе нет места допингу.

«Мы всегда обходили это стороной, ничего не употребляли, поэтому нам краснеть нечего. Он (Жиба. — Прим. ФАН) ведь сейчас шоумен — работает на бразильском телевидении, ведет собственное кулинарное шоу. Может быть, он хочет таким образом поднять рейтинг своего шоу», — заявил волейболист в интервью газете «Известия».