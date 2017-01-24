Трамп попросил расследовавшего дело Клинтон директора ФБР остаться на посту

Вашингтон, 24 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом журналистам во вторник рассказал источник в ФБР.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, представитель штата Канзас в Конгрессе США Майкл Помпео возглавит Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Его кандидатуру поддержали американские сенаторы.

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