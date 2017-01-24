Определение позиций «Джебхат ан-Нусры» обсуждалось на переговорах по Сирии в Астане

Астана, 24 января. Участники встречи в Астане начали работу по определению мест дислокации боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию.

Отметим, что «Джебхат ан-Нусра» является сирийским филиалом «Аль-Каиды». Обе группировки признаны террористическими и запрещены на территории России. В настоящий момент «Джехат ан-Нусра» контролирует часть территорий Сирии.