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Политика
Определение позиций «Джебхат ан-Нусры» обсуждалось на переговорах по Сирии в Астане

Определение позиций «Джебхат ан-Нусры» обсуждалось на переговорах по Сирии в Астане

17:32  24 Января 2017
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Определение позиций «Джебхат ан-Нусры» обсуждалось на переговорах по Сирии в Астане

Астана, 24 января. Участники встречи в Астане начали работу по определению мест дислокации боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию.

Отметим, что «Джебхат ан-Нусра» является сирийским филиалом «Аль-Каиды». Обе группировки признаны террористическими и запрещены на территории России. В настоящий момент «Джехат ан-Нусра» контролирует часть территорий Сирии.

#александр лаврентьев
Геннадий Плющев
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