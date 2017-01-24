Захарченко и Хуг договорились о свободном перемещении наблюдателей ОБСЕ в ДНР

Донецк, 24 января. Глава ДНР Александр Захарченко провел встречу с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В ходе встречи Захарченко и Хуг обсудили вопросы свободы передвижения представителей миссии на территории ДНР для обеспечения эффективного мониторинги и верификации нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

«Господин Захарченко выразил готовность реагировать на конкретные запросы от ОБСЕ относительно ее свободы передвижения и выполнения ремонтных работ», — заявил по итогам встречи Хуг.

Стоит отметить, что накануне вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, где в этот момент находился заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг.