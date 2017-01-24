Кончаловский не расстроился, что не получит «Оскар»: Ну и слава богу



Москва, 24 января. Фильм «Рай» Андрея Кончаловского не сможет претендовать на американскую кинопремию «Оскар». В числе номинантов ленты не оказалось. Кончаловский такому решению кинокритиков не огорчился.

«Не попал, ну и слава Богу. Голливуд — это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен», — заявил он в комментариях агентству ТАСС. Самый главный приз, по его словам, он уже получил. Таковым режиссер считает российскую кинопремию «Белый слон».

При этом режиссер добавил, что уже получил самый главный для себя приз. «Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога», — отметил он.