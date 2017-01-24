Сирия сегодня: Ту-22 ВКС РФ ударили по ИГ в Дейр эз-Зоре, битва за воду под Дамаском

Сирия, 24 января. Шесть ракетоносцев Ту-22М3 нанесли массированный удар по объектам «Исламского государства» (организация запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор. Армия Сирии будет продолжать бои с террористическими группировками за долину Вади-Барада, из которой в Дамаск поступает пресная вода.

Удар с неба

Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков радикального толка в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском военном ведомстве заявили, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 взлетели с одного из российских аэродромов и, совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли массированный авиаудар по объектам радикалов, уничтожив цех по производству боеприпасов и взрывчатых веществ боевиков ИГ в районе города Сальхиях.

Далее воздушные машины отправились к следующей точке — складам с вооружением и боеприпасами боевиков «Исламского государства», а также районам скопления военной техники радикальных исламистов в провинции Дейр эз-Зор.

Отметим, воздушное прикрытие ударной технике обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые произвели взлет с авиабазы «Хмеймим». После того как операция была завершена, а средства объектового контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, воздушные судна вернулись на аэродромы базирования.

Битва за воду

Правительственная армия Сирии продолжает вести ожесточенные бои с боевиками оппозиционных сил, остающихся в долине Вади-Барада, что к северо-востоку от столицы САР — Дамаска. Причем военные будут и дальше проводить спецоперации по деблокированию насосной станции, обеспечивающей Дамаск пресной водой, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Вопрос связан с питьевой водой в Дамаске. Это основной источник, который обеспечивает 7 миллионов человек водой в Дамаске. Эти 7 миллионов человек уже 41 день лишены воды. Что бы там ни говорила оппозиция, это не значит, что это нужно воспринимать это за чистую монету», — подчеркнул представитель сирийского правительства.

Ранее корреспондент ФАН сообщал, что 19 января вялотекущие боестолкновения между исламистской группировкой радикального толка и правительственными войсками Сирии переросли в открытые ожесточенные бои. Во время боевых действий террористы активно задействовали самодельные минометы.

Террористов выбивают из окрестностей Дамаска

В районе Дамаска продолжаются бои между подразделениями Сирийской арабской армии и боевиками террористических группировок, которые выступили против плана перемирия. Таким образом, исламисты продолжают нарушать введенный в конце 2016 года режим прекращения огня.

Интенсивные боевые действия ведутся в районе населенного пункта Аль-Мардж, что в Восточной Гуте. В указанном регионе базируются в основном части боевого формирования «Джейш Аль-Ислам», а также другие более мелкие группировк. Несмотря на то, что террористы оказывают ожесточенное сопротивление, зона их влияния в Восточной Гуте постепенно уменьшается.