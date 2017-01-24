Задержанным в Вашингтоне журналистам из РФ и США грозит 10 лет лишения свободы

Вашингтон, 24 января. В США в отношении журналиста RT Александра Рубинштейна, который освещал тему протестов в день инаугурации президента Дональда Трампа, заведено дело об участии в массовых беспорядках.

Слушания по делу журналиста RT Александра Рубинштейна начнутся в феврале. Власти США завели дело в отношении россиянина, а также его коллеги Эвана Энджела из местной медиакомпании, которые освещали массовые беспорядки во время церемонии инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. «Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе RT на русском. Однако, юристы рекомендуют представителям российского СМИ воздержаться от подробностей, чтобы не навредить коллеге.