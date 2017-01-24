Депутаты Госдумы будут меньше ездить за рубеж

Москва, 24 января. Госдума изменила план международных визитов в новом году. Коррективы внесли после принятия федерального бюджета, а также с учетом отказа от участия в январской сессии ПАСЕ.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, приоритетами межпарламентского сотрудничества останутся страны СНГ и БРИКС. Он также напомнил о возобновлении диалога с Турцией.

«В первой половине года планируется принять в России делегацию турецкого парламента, а во втором полугодии с ответным визитом, может быть, направить в Турцию делегацию российских депутатов», - рассказал он в комментариях газете «Известия».

Кроме того, Слуцкий сообщил, что до середины года Госдума ожидает визита в Москву делегации народного совета Сирии. «Приглашение уже направлено», — отметил он.