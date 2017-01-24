Бывший замгенпрокурора Украины объяснил, как СМИ нашли у него золотую лопату

Киев, 24 января. Полицейские в ходе обыска в доме экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина обнаружили золотую лопату, сообщили украинские СМИ. Сам Кузьмин эту информацию опровергает.

Об удивительной находке написало украинское издание «Левый берег». По сведениям журналистов, хранившаяся в доме Кузьмина лопата отличается от обычной только тем, что сделана из золота. Кроме того, как сообщает портал, у бывшего заместителя генпрокурора изъяли другие ценности и важные документы.

Кузьмин назвал данную информацию фейковой и на своей странице в Facebook написал, что история о золотом «сувенире» является «отражением чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти».