Авианосная группа ВМФ РФ вошла в Ла-Манш под присмотром НАТО

Лондон, 24 января. Российские военные корабли во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», которые возвращаются в порт базирования в Североморске, во вторник вошли в Ла-Манш. Об этом свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы.

За перемещением российских судов пристально наблюдают корабли НАТО: британский фрегат «Сент-Олбанс», норвежский фрегат «Руаль Амундсен» и вспомогательный корабль Германии. Ожидается, что российские корабли прибудут к месту назначения приблизительно через две недели. Ранее сообщалось, что наблюдение за перемещением российской авианосной группы обойдется бюджету Германии в миллион фунтов стерлингов.