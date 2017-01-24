Чулпан Хаматова: Нет никаких гарантий, что Холокост не может повториться

Санкт-Петербург и весь мир готовится отметить годовщину двух важнейших событий, связанных со Второй мировой войной и ее неисчислимыми жертвами. В пятницу, 27 января, отмечается День освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

День, когда во всем мире вспоминают шесть миллионов евреев, уничтоженных гитлеровцами в годы Второй мировой войны, выбран неслучайно.

27 января 1945 года войска 1-го и 4-го Украинских фронтов Красной армии под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева в ходе Висло-Одерской операции освободили концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц) на территории Польши и спасли остававшихся там еще живых узников.

Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, почти все документы были уничтожены гитлеровцами. Современные историки сходятся во мнении, что за годы Второй мировой войны в этом лагере смерти было уничтожено от 1,1 до 1,6 миллиона человек. Согласно этим данным, число погибших там евреев составляло от миллиона до 1,4 миллиона человек, включая огромное количество детей.

День памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН, и с 2006 года ежегодно отмечается во всем мире 27 января.

В память о жертвах Блокады и Холокоста 24 января в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии при поддержке Фонда музыкального образования во второй раз пройдет благотворительный концерт «Желтые звезды».

Гвоздем программы концерта станут фрагменты дневника писательницы Маши Рольникайте, который она, девочка-подросток, вела в Вильнюсском гетто, где погибли почти все ее родные. Не имея возможности хранить записи, Маша заучивала фрагменты своего дневника наизусть и сумела не только выжить, но и рассказать о пережитом.

Рольникайте, после войны жившая в Ленинграде-Петербурге, стала первой, кто, преодолев цензурные препоны, еще в советские годы сумел выпустить книгу о Холокосте. Она всю свою жизнь посвятила тому, чтобы тема Холокоста не была забыта, не затерлась, она постоянно рассказывала об этом, выступая перед школьниками и студентами разных стран, и даже ее последние произведения, написанные незадолго до смерти (Рольникайте умерла в прошлом году), посвящены этой трагедии.

Фрагменты из дневника Рольникайте исполнит дважды лауреат государственной премии России, народная артистка России, руководитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, которая накануне концерта приняла участие в круглом столе «Музыка и Холокост», который прошел в Бетховенском фойе Большого зала Филармонии.

В беседе приняли участие организаторы и участники концерта: лауреат Государственной премии России профессор Петербургской Академии театрального искусства Валерий Галендеев, дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии заслуженный артист России Владимир Альтшулер, кларнетист-виртуоз Юлиан Милкис, лауреат международных конкурсов пианистка Полина Осетинская, а также деятели культуры и науки, занимающиеся темой Холокоста.

Так, заслуженный работник культуры РФ, директор музея истории Невеля Людмила Максимовская рассказала о гибели общины невельских хасидов от рук гитлеровцев в первые недели войны. Искусствовед и психотерапевт Снежана Замалиева посвятила свое выступление психологу и философу Виктору Франклу, который, чудом выжив в нацистских лагерях и потеряв там всех своих близких, сумел создать психотерапевтическую систему, основанную на личном страшном опыте преодоления отчаяния и страха смерти.

Отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, как относиться к нередко звучащим упрекам, что, мол, тема Холокоста уже давно всем надоела, Чулпан Хаматова ответила так: «Это говорит только об образовании и уровне культуры тех людей, которые предъявляют подобные претензии».

«Это и сегодня никуда не исчезло, и никаких выводов человечество вообще не сделало, — продолжила актриса. — У нас такие вершины технологических прорывов, а что касается прорыва души, — нам, всему человечеству — как-то нечем гордиться. Мы не стали милосерднее, мы не стали добрее, мы не стали заботливее. Поэтому люди, которые не хотят или не могут слышать о Холокосте, они просто не приучены сострадать, и душа у них спит, боится себя потревожить».

По словам Хаматовой, работая в фонде «Подари жизнь», она нередко сталкивается с похожим отношением к своей деятельности по помощи детям с онкологическими заболеваниями.

«Такое отношение нередко и в области благотворительности, — отметила она. — Я тоже часто слышу эти претензии, что вот, мол, опять завела пластинку про больных детей, что, мол, ты мазохистка, тебе нравится себя мучить, ты клинически ненормальная, и так далее. Это всё одного порядка явления. И это говорит о том, что люди, которые смеют такое произносить, — они просто очень внутренне недоразвиты. Потому что человеку, который воспринимает жизнь во всей ее многогранности, не придет в голову сказать, что в мире нет боли, нет трагедии, или что этого не было. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет людей здравомыслящих, потому что это знание не может не ранить и не свести с ума».

Чулпан Хаматова рассказала, что в адрес автора дневника «Я должна рассказать» Маши Рольникайте, которая постоянно говорила и писала о Холокосте, тоже постоянно звучали подобные претензии, даже когда она уже была пожилая женщина.

«На самом деле Маша просто хотела предупредить всех — нас, вас — что опасность повторения этого кошмара таится в каждой секунде нашего существования. И у меня тоже абсолютно нет никаких гарантий, что всё это не повторится сегодня. Поэтому, чем больше этого знания, тем лучше», — отметила актриса.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН про связь благотворительной деятельности с участием в проекте «Желтые звезды», актриса подчеркнула, что это взаимосвязанные процессы.

«Это всё взаимосвязанные какие-то перекликания, это всё единый котел. Мы ничего не представляем собой без памяти прошлого, это просто невозможно. Поэтому, когда мне сказали про этот благотворительный концерт, я, не думая ни секунды, сразу же согласилась, хоть я и татарка», — с улыбкой ответила Чулпан Хаматова.