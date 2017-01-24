Шесть человек погибли при крушении спасательного вертолета в Италии

Рим, 24 января. Все шесть пассажиров, которые находились на борту разбившегося в центральной части Италии вертолета службы спасения, погибли, передает агентство Франс Пресс , ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах.

Сегодня в центральной части Италии упал вертолет, на борту которого находились шесть человек. Воздушным средством управляли два пилота, врач, медбрат и два сотрудника спасательной миссии готовились оказать помощь пострадавшем в горах. Известно, что при крушении вертолета никому из находившихся на борту выжить не удалось. Как сообщает итальянское агентство АНСА, вертолет не принимал участия в спасении заваленных снежной лавиной постояльцев отеля «Ригопьяно».