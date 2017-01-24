Проблемы с безопасностью обнаружены на готовящихся к ЧМ-2018 объектах в Подмосковье

Москва, 24 января. Антитеррористическая комиссия проверила ряд объектов в Московской области перед проведением Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

«Специалисты проверили 12 баз в Московской области в прошлом году, где разместят команды-участницы. Также обследовали тренировочные площадки ЧМ по футболу», — пояснили в региональном правительстве.

Представители Терюшкова отметили, что у некоторых объектов не было паспортов безопасности, охраны, сигнализации, видеонаблюдения и противотаранных устройств, сообщает «360° Подмосковье».