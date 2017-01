Трамп, огонь и год Петуха: китайцы предсказали тяжелые времена для Запада

В год Петуха президенту США Дональду Трампу будет непременно сопутствовать процветание. Таковы предсказания на 2017 год геомантов из Гонконга. Также они заявляют, что нынешний год будет полон споров и агрессии — характеристик, присущих животным.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Мастера фэн-шуй предсказывают Трампу процветание в год Петуха» (Trump to thrive in Year of the Rooster, feng shui masters say), опубликованной информационным агентством The Japan Times.

Мастера фэн-шуй утверждают, что Трамп на вершине иерархии, непостоянность петуха в сочетании с важным в этом году элементом огня означает, что грядут тяжелые времена, особенно на Западе. «Петух любит драться, любит словесные споры, и бои у него в крови», — объясняет прорицательница из Гонконга Тьерри Чоу.

Инаугурация Трампа была встречена массовыми протестами в США, и новый президент уже успел вызвать возмущение Китая, создав страх торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Чоу предсказала, что в первый год президентства Трампа полетит еще больше пуха и перьев. «Будет много забастовок и даже бунты», считает она.

Хотя Трамп родился в год Собаки, президент, однако, может позволить вести себя дерзко и провокационно, благодаря своим верным последователям и сильному в его энергетической карте судьбы «Бадзы» элементу Земли, который совместим с огненной стихией, символизирующей 2017 год. Согласно философии фэн-шуй, все события продиктованы разным балансом пяти элементов, которые составляют вселенную: металл, дерево, вода, огонь и земля.

«Бадзы» — это карта судьбы человека, которая составляется на основе точного времени и даты рождения. «В этом году будет присутствовать все те элементы, те люди, те вещи и та обстановка, которая поможет ему лично в качестве президента», — заявил Чоу.

Знаменитый мастер фэн-шуй Алион Йео заявил, что экономика США получит преимущество за счет важности стихии металла для знака 2017 года — Петуха. Металл также символизирует деньги и ценные бумаги.

«Бадзы» Трампа показывает, что он будет процветать, поэтому фондовый рынок США будет хорошо развиваться в 2017 году», — заявляет Йео. Однако, отметил он, удачи Трампа будут только временными, так как элементы обратятся не в его пользу в последующие годы.

«Он проделает отличную работу в 2017 году, но такого не случится в 2018 год (год Собаки)», — считает Йео.

Фэн-шуй, что буквально переводится как «ветер-вода», это влиятельная во многих частях Азии философия, последователи которой меняют свой образ жизни и скрупулезно расставляют разные объекты, такие как стакан вина или кусок слоновой кости, в своих офисах и домах, для привлечения удачи и богатства. Знатоки этой древней философии уже тысячи лет назад высоко ценились и пользовались уважением при императорском дворе в Китае.

«В прошлом мы были государственными служащими и помогали императорам спрашивать у неба, будет год хорошим или нет», — объясняет Йео.

Один из традиционных методов гадания заключался в следующем — необходимо было потрясти три монеты в черепашьем панцире и посмотреть, каким образом они выпадут. На основе этого делались суждения на важные темы, в том числе выбирали благоприятный день для брака и тактику для важного сражения.

Йео, как и мастера древности, использует в своих гаданиях монеты, однако пользуется чашкой, а не черепашьим панцирем. Другие мастера гадают с помощью копии панциря из металла.

«Чтобы предсказать будущее, мастер должен сделать свое сердце «очень тихим», — делится секретом Йео. Способность общаться с небом — это дар, уверен он.

Йео сказал, что мир в 2017 будет подобен «больному буйволу». Таким образом, выдал еще менее благоприятный прогноз, чем на бурный 2016 год.

«Он едва ли сможет даже встать, чтобы поесть траву вокруг себя», — сказал он, добавив, что Европа будет питаться особенно плохо. По мнению Йео, металлический элемент петуха играет важную роль для западных стран, особенно государств Европы, и окажется в этом году под давлением огненной стихии.

«Выход Великобритании из ЕС и кризис с беженцами привнесет еще больше хаоса на континент в 2017 году», — сказала Чоу. Свои предсказания мастер основывает на позиции созвездий, такой метод называется системой «летящих звезд». «Я не сказала бы, что все успокаивается. Это будет год очень жарких споров», — резюмировал она.