«Диванные войска» Порошенко: что представляют из себя хваленые киберподразделения ВСУ

Власти Украины готовы дать отпор на «кибератаки со стороны Российской Федерации», поскольку обладают мощнейшими киберподразделениями, заявил президент Украины Петр Порошенко. Риск, конечно, есть, однако не стоит уделять украинским хакерам слишком много внимания, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Президент Порошенко заявил, что в составе Вооруженных сил Украины есть мощнейшие киберподразделения, отличающиеся высочайшей боеспособностью. Именно эти люди, по мнению главы украинского государства, способны дать отпор любому агрессору, в число которых Порошенко относит и Российскую Федерацию.

«Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией, мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны России», — заявил Петр Порошенко.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что его страна является не единственной мишенью для «российских хакеров», которые якобы действуют в информационном пространстве европейских стран и Соединенных Штатов Америки.

«Все европейские нации и США — объекты для кибератак. Саму же деятельность хакеров можно назвать одним из элементов гибридной войны, которая ведется в отношении Украины. Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией, мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны России», — не унимается Порошенко.

При этом гарант украинского суверенитета не стал или не смог привести ни одного доказательства того, что «российские хакеры» проводили атаки на украинские дата-центры. Более того, Петр Порошенко заявил, что Украина располагает возможность «контратаки».

«Украина еще года два назад создала так называемые «диванные войска», пообещала платить их «воинам», которые сидят в блогах, соцсетях или на форумах сайтов новостных агентств, газет и телеканалов и освещают в «правильном русле» как политику своего президента, так и якобы «враждебной» России. Надо сказать, что действуют такие организации весьма напористо и агрессивно», — поясняет эксперт.

Специалист по информационной безопасности подчеркивает, что в Советском Союзе была очень сильная математическая школа, весьма сильная школа защиты информации, где людей готовили фундаментально. И впоследствии выпускники таких вузов перебрались на Украину.

«Конечно, это происходило не в большом масштабе, но все-таки возможности для развития оставшегося наследия у Киева были. Другое дело, что в России это и сейчас подпитывается живой системой образования и притоком студентов. На Украине же такой подпитки нет, и поэтому у Киева нет такой мощной инфраструктуры по защите информации», — рассказывает Власов.

Эксперт поясняет, что крупнейшие армии мира, в частности Китая, России и США, имеются спецподразделения, занимающиеся кибератаками и для Киева очень важно попадать в когорту больших стран, располагающих атакующими киберподразделениями.

«Какое-то время назад Киев объявил, что такое подразделение в ВСУ есть. Другое дело, что я не представляю, откуда в этом подразделении профессионалы. Там скорее может быть какая-то группа малолетних хакеров-хулиганов, которые взламывают аккаунты государственных деятелей или сайты государственных органов, вывешивая там какие-то заставки, подменяя легальный контент своим. Но этим молодежь всегда балуется, и я думаю, что подобная группа может быть и на Украине. Я даже подозреваю, что их показательные атаки Киев как всегда приписывал себе. Конечно, нельзя недооценивать даже самые незначительные угрозы, но мне кажется, что самой большой опасностью для России будет переоценка мнимой угрозы со стороны Украины», — заключает Власов.

По его же словам, у России и сейчас много внешних рисков, так как существует огромное количество стран, ведущих против Москвы определенные действия. Они постоянно тестируют информационные системы и сети России, ее каналы связи. И поэтому Кремлю лучше будет сконцентрироваться именно на внешних угрозах со стороны действительно сильных противников. Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял том, что Москва не причастна к кибератакам на Европейские страны и США.