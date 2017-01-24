Оглашен список номинантов на премию «Оскар»

Лос-Анджелес, 24 января. Стали известны номинанты на премию «Оскар». На звание лучшего актера, в частности, претендуют Райан Гослинг и Дензел Вашингтон, лучшей актрисы — Изабель Юппер и Мэрил Стрип, а номинантами в категории «Лучший фильм» стали «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет».

За звание лучшего режиссера поспорят Дени Вильнёв («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла Ла Ленд”), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), а также Барри Дженкинс («Лунный свет»).

«Зверополис» номинировали в категории лучший анимационный фильм, а в категории лучший документальный фильм оказались ленты «Я не твой негр» и «Море в огне».

89-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.