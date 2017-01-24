Береги себя, Ясиноватая: окрестности Донецка накрыла артиллерия ВСУ

Донецк, 24 января. Украинские силовики нанесли артиллерийские удары по Ясиноватой, Макеевке и окраинам Донецка. Об этом сообщается в микроблоге «Сводки ополчения Новороссии».

Под ударами украинской артиллерии оказался поселок Александровка на западных окраинах Донецка, а также окраины Ясиноватой. В ходе обстрелов украинские силовики используют минометы калибра 82 и 120 мм.

«Береги себя, Ясиноватая. Утро вот уже который раз начинается со звуков войны. Слышно в Калининском районе. Слышны разрывы с утра пораньше в стороне Ясиноватой. Макеевка также под ударом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 350 домов остались без электроснабжения из-за ночного обстрела населенного пункта Еленовка на южных окраинах Донецка.