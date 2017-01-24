В России создали проект нового космического грузовика

Москва, 24 января. Главный конструктор пилотируемых комплексов, генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин заявил, что в планы ракетно-космической корпорации входит создание грузовозвращаемого транспортного корабля на базе пилотируемого корабля «Союз»​.

По его словам, ракета «Союз-2» будет использоваться для запуска этого корабля. Он сможет находиться в космосе до 370 суток и обеспечит доставку на Землю до 500 кг грузов. Микрин добавил, что запуски предполагается проводить к Российской орбитальной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Роскосмосе рассматриваются проекты создания международной космической станции на орбите Луны, где будут постоянно находиться российские космонавты и астронавты из разных стран.



