Видео удара ВКС РФ по позициям ИГ в Дейр эз-Зоре появилось в Сети

Москва, 24 января. Министерство обороны России опубликовало видео нанесения ударов по объектам террористов «Исламского государства» в Сирии.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, вылетев с территории России, нанесли в Сирии групповой удар по боевикам запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

Во время атаки были ликвидированы цеха по производству боеприпасов и взрывчатки в районе Сальхиях, а также склады с вооружением боевиков и военной техникой в в провинции Дейр эз-Зор.

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