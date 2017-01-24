Ученые разгадали тайну древнейшей цивилизации майя

Вашингтон, 24 января. Одна из самых древних человеческих цивилизаций на Земле — майя из Центральной Америки, пережила гибель дважды, заявили американские археологи из университета Аризоны.

Американские исследователи одной из древнейших цивилизаций в ходе проведения радиоуглеродного анализа находок на полуострове Юкатан выяснили, что майя за всю историю существования дважды переживали коллапс. По словам археологов, кризисы происходили в II и IX веках нашей эры, но после них цивилизация смогла оправиться. Тем не менее, войны с ацтеками и прибытие колонизаторов из Испании стали для майя фатальными. Как ранее сообщало агентство НСН, пирамида Кукулькана подчинялась календарю древней цивилизации майя и строилась по принципу «матрешки».