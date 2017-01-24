Новости Новороссии: разведчики ВСУ в ДНР, стройка в ЛНР, дело Доктора Лизы живет

Новости Новороссии, 24 января. В ДНР переброшен взвод украинских разведчиков, в Луганской народной республике идет масштабное восстановление разрушенного жилого фонда, подопечные «Справедливой помощи» едут в Россию.

Басурин рассказал о передвижениях ВСУ

За последние сутки украинские разведчики обстреляли территорию Донецкой народной республики 1278 раз. Заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин отметил, что число атак ВСУ резко возросло.

По его словам, обстановка в республике по-прежнему остается напряженной: противник нарушили режим прекращения огня на 287 раз больше чем за прошедшие сутки.

«Противник выпустил 180 снарядов калибром 152 мм, 308 мин, а также 707 боеприпасов из различных типов гранатометов, — подчеркнул Басурин. — Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие». Под удар попали поселки Александровка, Старомихайловка и Сигнальное, Зайцево, Железная Балка и Михайловка, что под Горловкой. Также досталось жителям расположенного вблизи Ясиноватой Верхнеторецкого. Пострадали села Спартак и Васильевка, Саханка, Коминтерново и Ленинское. Атакой были повреждены четыре дома.

Также Басурин сообщил, что в районе населенного пункта Сладкое, что под Донецком, в 11 километрах от линии соприкосновения, были обнаружены 17 грузовых машин с боеприпасами. На железнодорожную станцию близ села Ольгинка прибыл «эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ». Помимо этого, в район Авдеевки прибыл разведывательный батальон ВСУ.

Масштабная стройка в ЛНР

178 пострадавших в результате действий украинских силовиков объектов муниципального жилого фонда планируется восстановить в ходе третьей очереди, сообщает министерство строительства и ЖКХ ЛНР.

По словам начальника отдела строительства министерства Александра Швороба, в Луганске планируют восстановить 52 объект, в Красном Луче — 5 объектов, Славяносербском районе — 2, 3 объекта в Краснодонском районе, в Первомайске будет восстановлено 26 строений, 15 объектов восстановят в Перевальском районе, 6 — в Брянке, 28 — в Стаханове и 34 — в Кировске. По 2 объекта муниципального жилого фонда планируется реконструировать в Алчевске, Свердловске, Антраците и Лутугинском районе.

Швороб также добавил, что объекты, которые не успели восстановить во время второй очереди, будут восстанавливать параллельно с перечисленными.

Дети Доктора Лизы

Первые в 2017 году подопечные международной организации «Справедливая помощь» отправятся на лечение в Москву, сообщает ДАН со ссылкой на полномочного представителя организации в Донецке Татьяну Светличную. По словам Светличной, список из 14 детей сформирован и уже 27 января их отправят в Россию.

Напомним, что после трагической гибели основателя «Справедливой помощи» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, организация намерена продолжить благое дело и помогать нуждающимся в лечении детям Донбасса.