Стыдно смотреть: Лукашенко отчитал за проигрыш хоккеистов минского «Динамо»
Минск, 24 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на проигрыш минского ХК «Динамо» одноименному клубу из Риги было стыдно смотреть. Встреча хоккейных команд завершилась со счетом 1:3 в пользу рижан.
Сегодня белорусский лидер встретился с главой МВД Игорем Шуневичем, который также занимает пост председателя наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск».
«Не забывайте, что 15 тысяч сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент также отметил «неровную» игру команды, которая проигрывает даже в тех случаях, когда этого нельзя допустить. «То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить», — добавил он.